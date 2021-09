(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Brevi dalla biblioteca civica

In biblioteca sono aperte le prenotazioni per organizzare un pullman per il Salone del Libro di Torino, nella giornata di venerdì 15 ottobre, con partenza alle 13. Il biglietto d’ingresso al salone verrà invece gestito da ogni partecipante che potrà acquistarlo on line o all’ingresso del Salone. Prenotazioni in biblioteca ogni martedì e giovedì 9-12 e 15-18, il mercoledì 9-12 e 14,30-16,30, sabato 9-11.

27 settembre 2021

