[Comune di Offanengo Newsletter] – Newsletter n. 19/2022 – Cinema sotto le Stelle

La Commissione Biblioteca propone per i quattro mercoledì di luglio la rassegna Cinema sotto le stelle. Le proiezioni si terranno nel cortile della Biblioteca con inizio alle ore 21.15. Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, la proiezione si terrà all’interno della Biblioteca.

Mercoledì 6 luglio

La casa dei libri

Florence Green, vedova dallo spirito libero, rischia tutte le proprie sicurezze per aprire una libreria nella sonnolenta località balneare di Hardborough, in Inghilterra, ma questa piccola novità anima rapidamente la cattiveria dei concittadini.

Mercoledì 13 luglio

Il GGG

Una ragazzina di dieci anni, Sophie, viene rapita dal Grande Gigante Gentile e portata nel suo mondo. I due amici devono escogitare un piano per liberarsi dei cattivi che vogliono attaccare gli umani.

Mercoledì 20 luglio

Yesterday

Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.

Mercoledì 27 luglio

Instant family

Poiché desiderano mettere su famiglia, Pete ed Ellie si rivolgono al sistema di affidamento e adottano tre fratelli. Ben presto, la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

