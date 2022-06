(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Comunali, Cangemi (Lega) “Santi, ‘sindaco di Itaca’, stravince elezioni a Formello”

Roma, 13 giu. – “A Formello vince il ‘sindaco di Itaca’ Gian Filippo Santi, che viene riconfermato alla guida della città per altri 5 anni. Candidato in quota Lega, ha visto premiato il suo lavoro dall’incredibile risultato delle urne. Santi è un riferimento per la città, e sono sicuro lo sarà anche per i prossimi cinque anni di governo cittadino”

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi

