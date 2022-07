COM STAMPA Caos rinnovo concessioni commercio su aree pubbliche: Confesercenti chiede certezze

(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 COM STAMPA

«È una vera tragedia per migliaia d’imprenditori lombardi, la cui unica “colpa” è quella di avere concessioni in Comuni che – ignorando quanto insistentemente richiesto dalla nostra Confederazione – non hanno provveduto per tempo ad applicare l’intesa di Conferenza Unificata del 2012, che ha invece consentito a molti colleghi di ottenere – ormai dal 2017 – concessioni con scadenza anche fino al 2030», commenta “Franco” Francesco Sacco, portavoce di ANVA-Confesercenti Lombardia.

«In Lombardia, come nel resto d’Italia, vediamo dunque una situazione “a macchie di leopardo”» riprende Sacco, «che peraltro trova inadempienti, oltre a molte piccole municipalità disorganizzate, anche importanti Comuni come quello di Milano, che l’altro ieri ha annunciato l’annullamento d’ufficio del procedimento che aveva avviato a fine 2020, portando oltre 3.000 operatori in un nuovo “limbo” d’incertezza per il futuro del loro lavoro e delle loro famiglie».

«Già essendo in corso un serrato dialogo tra ANVA-Confesercenti e il vice-Ministro allo Sviluppo Economico – Onorevole Gilberto Pichetto Fratin – ci rivolgiamo anche all’omologo Assessore regionale Guido Guidesi, nonché al Presidente regionale Attilio Fontana, affinché vogliano sensibilizzare a loro volta il Governo rispetto alla necessità di un intervento urgente e risolutivo per la categoria dei commercianti al dettaglio su area pubblica».

Luca Marchiò

Confesercenti Como

Via Vandelli, 20

22100 COMO

www.confesercenti.como.it

🔊 Listen to this