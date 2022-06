CLIMA, FERRARA (M5S): MELONI E SALVINI CHIEDANO SCUSA PER AVER NEGATO I CAMBIAMENTI CLIMATICI

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 “Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’Italia sono enormi e promettono disastri per l’economia e i territori se non interveniamo subito. Il razionamento dell’acqua in 125 Comuni del Nord Italia, il fiume Po prosciugato in moltissime zone, l’assenza di neve sulle Alpi e l’eterna crisi idrica e il caldo record nel Sud sono i segni tangibili delle conseguenze sulla nostra terra delle emissioni di gas a effetto serra. I cambiamenti climatici non sono qualcosa di astratto e lontano, ma colpiscono e cambiano la vita di tutti noi già adesso. A Meloni e Salvini che per ideologia fingono di non vedere questa emergenza noi diciamo: chiedete scusa a tutti i cittadini per aver negato e sottovalutato più volte i cambiamenti climatici. Agiamo subito per una transizione sostenibile vera, non abbiamo un secondo pianeta”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle in una nota.

MOVIMENTO 5 STELLE EUROPA

—————————

Contatti:

DAVIDE D’ANTONI

Press Officer

MOVIMENTO 5 STELLE EUROPA

🔊 Listen to this