(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Circolazione sospesa sulla linea AV Roma-Napoli per l’arresto in linea di un treno ad alta velocità. Arresto determinato nei pressi della stazione di Roma Prenestina dallo svio della locomotiva di coda avvenuto per cause ancora da accertare. Nell’accaduto, da quanto risulta al momento, nessuna persona ha subito conseguenze. I tecnici di RFI sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi.

🔊 Listen to this