DOMENICA 15 MAGGIO: Premio Tadolina (listed race)

Attesa per il DERBY DAY del 22

DOMENICA 15 MAGGIO – GALOPPO

Nella domenica che precede il Derby Day – senza dubbio l’appuntamento più atteso della stagione – spicca il Premio Tadolina, listed race per femmine anziane sul miglio.

Tadolina è stata una delle tante mirabili creazioni della Contessa Orietta Huniady per Dormello. Venne dopo la fantastica Marguerite Vernaut e, come la figlia di Toulouse Lautrec, seppe esaltarsi a Newmarket nelle Champion dove finì seconda, sconfitta solo da Silly Season, ma in patria andò a bersaglio nel Gran Criterium, nel Regina Elena e nelle Oaks, mancando il sogno del doppio nel Parioli fermata da Bauto. Una fuoriclasse che poi in razza seppe produrre Tierceron e Tratteggio. La domenica che stiamo per vivere all’Ippodromo Capannelle sarà il suo grande giorno. Nella listed a lei dedicata, quarta corsa alle 16.05, si misureranno sette eccellenti e già titolate femmine. In pista potremo ammirare la rivincita traHaven Park e Telepatic Glances, ma anche quella tra Chiaro di Luna e Happyness Theraphy. Al via anche Deadline,in forma notevole, e per completare il lotto delle partenti anche Chipie d’Irlande e Strawberry Sauce.

Qualità anche nel tradizionale Premio WWF, handicap principale di classe A che sui 1500 mette di nuovo a confronto, come in autunno, Win the Best e Lord Bay, ma il gruppo dei protagonisti può contare anche sulla rilevante presenza di Amyntas,di I Know Way e Warrior Within in gran forma.

Amarcord di spessore questa domenica a Roma con l’omaggio a tanti campioni del passato: dal Premio Angela Rucellai (Dormello, Elena e Oaks) al Premio Hogart (derbywinner ma ottimo anche in Inghilterra), fino al Premio Cape Cross (Queen Anne e Lockinge).

Nel pomeriggio ippico a Capannelle in programma sette corse, cinque sulla straordinaria pista grande in erba che tra sette giorni sarà palcoscenico del Derby Day e due volte sulla all weather. Gli handicap sarannocinque, uno anche HP, una corsa sarà dedicata a gentlemen e amazzoni, oltre naturalmente alla listed del Tadolina, su distanze dai 1500 ai 2000.

A chiusura di giornata, alle 17.55, si disputerà il Premio SecondaEliminatoria San Siro Classic, handicap di minima sui 2000 in pista grande.

Inizio delle corse alle 14.15.

