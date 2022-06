(AGENPARL) – Roma, 21 giu 2022 – “La Lega farà opposizione in tutti i modi, in Parlamento e fuori, per evitare che la droga possa entrare nelle case di tutti gli italiani. Folle, dannoso e diseducativo”. Così fonti della Lega dopo la decisione della Commissione Giustizia della Camera sulla cannabis.

