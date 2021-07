(AGENPARL) – Roma, 12 lug 2021 – “Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino. “Così Roberto Mancini, visibilmente commosso, ai microfoni di ‘RaiSport’ a fine gara. “Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito. Poi abbiamo dominato -aggiunge il ct. Per gli azzurri arrivano subito le congratulazioni con i tweet di Palazzo Chigi (“Straordinaria pagina di storia, non solo sportiva”) e di Mattarella (“Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori”).

