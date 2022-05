(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 C.DESTRA: BARELLI (FI), ABBIAMO COMPITO DI METTERE IN CAMPO COALIZIONE VINCENTE

“I partiti del centrodestra hanno il compito di mettere in campo una coalizione vincente, peraltro indispensabile con questa legge elettorale che prevede anche i collegi. Non ci spaventano le elezioni, ma le affronteremo come centrodestra. Ho sempre lavorato molto bene con i miei amici Meloni e Lollobrigida. Così come sto lavorando bene con la Lega. Berlusconi ha ribadito che FI è il centro del centrodestra, la sua anima liberale, moderata, ancorata all’Europa. Vedo molta competizione tra Lega e FdI, ma ci sono leader saggi e capaci che sapranno mettere da parte gli interessi di partito. Tutti vogliamo vincere. Quando FI era al 25% o oltre, Berlusconi ha sempre lavorato per unire, sobbarcandosi il peso della coalizione. Meloni dovrebbe avere questo atteggiamento, lavorando per aggregare, tenere unita la coalizione. Lavoriamo tutti per unire”. Così Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, in un’intervista a Il Tempo.

