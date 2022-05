(AGENPARL) – Roma, 16 maggio 2022 – Secondo fonti dell’agenzia, la società passerà all’apertura di conti con Gazprombank entro il 18 maggio.

L’azienda energetica italiana Eni intende assecondare le richieste della Russia e aprire un conto bancario in rubli dopo che l’Unione Europea ha ammorbidito la sua posizione sulle forniture di gas russo. Lo ha riferito Bloomberg lunedì .

Secondo le sue fonti, la società passerà all’apertura di conti in rubli ed euro con Gazprombank entro mercoledì per garantire pagamenti tempestivi a maggio ed evitare qualsiasi rischio nelle forniture di gas.

Funzionari dell’UE hanno affermato che l’apertura di un conto in rubli violerebbe le sanzioni. Allo stesso tempo, in conformità con le ultime istruzioni, che dovrebbero essere pubblicate questa settimana, è stato deciso di abbandonare il divieto sui conti in rubli e offrire alle aziende una tabella di marcia per continuare ad acquistare gas russo.