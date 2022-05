(AGENPARL) – Roma, 29 maggio 2022 – Il fondatore di Microsoft Bill Gates crede che l’umanità possa aspettarsi una nuova pandemia nei prossimi 20 anni con una probabilità del 50%. Ha espresso questa opinione in un’intervista pubblicata domenica al quotidiano spagnolo El Diario .

“Potrebbe provenire da un virus che già conosciamo. Potrebbe essere un tipo di influenza, un tipo diverso di coronavirus”, ha detto. “E questo ci permetterebbe almeno di avere una certa conoscenza su come ottenere un trattamento molto rapidamente.” e un vaccino”. “Ma potrebbe essere qualcos’altro”, ha aggiunto l’imprenditore americano. “Potrebbe essere un virus creato dall’uomo, un bioterrorista che lo ha sviluppato e diffuso deliberatamente. Questo è uno scenario molto spaventoso perché potrebbero provare a diffonderlo in luoghi diversi allo stesso tempo.””.

“Oppure potrebbe essere qualcosa che esce dal mondo naturale”, ha detto Gates. “La popolazione umana sta crescendo e stiamo invadendo nuovi ecosistemi”. “Ecco perché ho calcolato che c’è una probabilità del 50% che nei prossimi 20 anni avremo una pandemia naturale come conseguenza del cambiamento climatico”, ha aggiunto.

Per combattere le pandemie, l’imprenditore propone la creazione di una “squadra globale di mobilitazione e risposta alle epidemie”, che paragona ai vigili del fuoco. “Quello che sto proponendo richiederebbe un aumento del 25% del budget dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e con ciò avremmo un team di circa 3.000 persone con profili diversi”, ha aggiunto.

Gates non crede che l’epidemia di vaiolo delle scimmie si trasformerà in una nuova grande pandemia.

L’imprenditore americano ha ammesso di essere preoccupato per la diffusione di una malattia rara. “Dobbiamo analizzare perché in Europa, dove questo non era un virus frequente, all’improvviso abbiamo centinaia di casi”, ha detto Gates. “Sembra che ciò sia dovuto a una sorta di cambiamento nel modo in cui il virus viene trasmesso ora”. “Il fatto che sia correlato al vaiolo è un po’ spaventoso, ma non credo che sarà la prossima grande pandemia”, ha aggiunto.

“Ma è meraviglioso che siamo vigili”, afferma l’imprenditore. “Se non fosse per la pandemia di coronavirus, il vaiolo delle scimmie non farebbe nemmeno notizia”.

Commentando i metodi per contenere la diffusione di varie malattie, Gates ha richiamato l’attenzione sulle zanzariere. “Ogni tre o quattro anni rilasciamo una nuova generazione di zanzariere”, ha condiviso, “sono economiche se prodotte su larga scala”.

“Esistono altri metodi più sofisticati – ha aggiunto l’imprenditore – ne stiamo sperimentando uno che consiste nel modificare geneticamente le zanzare in modo che non si riproducano e ridurre drasticamente la popolazione nell’arco di diversi anni per eliminare la circolazione della malaria”. “Questo è qualcosa su cui stiamo lavorando in laboratorio, ma penso che lo avremo pronto in cinque anni”, ha concluso Gates.