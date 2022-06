Biblioteca al parco, attività e letture animate a Barco

(AGENPARL) – FERRARA mer 29 giugno 2022

BIBLIOTECA BASSANI – “Giocodanza” del 29 giugno rinviato a mercoledì 13 luglio 2022 in via Grosoli 42. Prenotazione obbligatoria





>>AGGIORNAMENTO del 29 giugno 2022 – L’evento Giocodanza in programma per mercoledì 29 giugno 2022 in sala ragazzi è rinviato a mercoledì 13 luglio 2022, sempre alle 16.45. Destinata a partecipanti dai 5 ai 10 anni, Gicodanza® è un’attività ludico-educativa pensata per stimolare il bambino a scoprire le sue potenzialità artistiche. Attraverso il gioco il bimbo ha la possibilità di sperimentare, esplorare, imparare ed esprimersi usando il proprio corpo e la propria creatività.

Il laboratorio è a cura di Manuela Caucci.

Ancora tante novità e iniziative attendono bambini e famiglie nel mese di giugno alla biblioteca comunale Giorgio Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara), per dare il benvenuto all’estate 2022 con letture animate, laboratori creativi e attività outdoor.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita, con posti limitati e prenotazione da effettuare telefonando al numero o scrivendo a: <a

PROGRAMMA:

– Mercoledì 1 e mercoledì 8 giugno 2022, ore 16.45

La Topina Gigina fa yoga: yoga per bimbi

Dai 5 ai 10 anni

La biblioteca va al parco per due pomeriggi dedicati allo yoga. La topina Gigina ha sempre voglia di muoversi. non riesce proprio a stare ferma. Come tutti i bambini del mondo. Quando è con i suoi amici topini si diverte a imitare gli animali del bosco.Se vuoi conoscere Gigina, lei ti aspetta per giocare a imitare le posizioni degli animali, ascoltare una storia e disegnarla insieme. Il laboratorio ha lo scopo di educare alla scoperta ed alla consapevolezza del movimento del corpo e del respiro attraverso il gioco e le posizioni ‘asana‘, pensate appositamente per i bambini.

Ritrovo sotto gli alberi del parchetto tra l’area giochi e la biblioteca

– Sabato 11 giugno 2022, ore 10.00

Costruiamo il nostro modellino di carta

Dai 6 ai 10 anni

Dopo gli aerei in biblioteca arrivano le automobili! Scopriamo come si realizza un modellino in carta di automobile con l’aiuto di un vero esperto, Gabriele Guidetti, la cui mostra di acquerelli sulla 1000 Miglia sarà esposta in biblioteca fino al 18 Giugno

– Mercoledì 15 giugno 2022, ore 16.45

Io leggo e tu?

A partire dai 4 anni

Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce con le divertenti storie raccontate dalle narratrici volontarie di Circi- Cerchio di libri

– Mercoledì 22 giugno 2022, ore 16.45

Il tuo migliore amico

Dai 4 agli 8 anni

La biblioteca va al parco per un pomeriggio dedicato all’avvicinamento dei bambini al mondo del cane. Leggeremo delle divertenti storie in attesa dell’arrivo degli amici e volontari di Estense Dog con il progetto di Pet Therapy “Il tuo migliore amico”

Ritrovo sotto gli alberi del parchetto tra l’area giochi e la biblioteca

– Sabato 25 giugno 2022, ore 10.00

Ciclofficina Kids

Dai 7 ai 99 anni

Arriva una ciclofficina itinerante alla Bassani: un percorso di gioco alla scoperta delle due ruote

La ciclo stazione è a cura di Fiab Ferrara: Associazione ambiente e biciclette Ferrara

– Mercoledì 29 giugno 2022, ore 16.45

Giocodanza

Dai 5 ai 10 anni

GIOCODANZA® è un’attività ludico-educativa che stimola il bambino a scoprire le sue potenzialità artistiche; attraverso il gioco il bimbo ha la possibilità di sperimentare, esplorare, imparare ed esprimersi usando il proprio corpo e la propria creatività.

Il laboratorio è a cura di Manuela Caucci

Info: -414 – mail

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

