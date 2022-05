(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 BENI CULTURALI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): GRAZIE A MINISTRO FRANCESCHINI PER ACQUISTO SEDE ARCHIVIO GORIZIA

“È davvero una grande notizia l’intervento del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Economia e Finanze per l’acquisto della sede dell’Archivio di Stato di Gorizia per 1 milione e 250 mila euro. L’istituzione archivistica era infatti in affitto e poter contare su una sede di proprietà consentirà di pianificare al meglio le risorse e di prevedere nuove attività e iniziative, soprattutto nell’ottica di GO! 2025, la Capitale europea della cultura che nel 2025 unirà Gorizia e Nova Gorica. Confido che questa stessa oculatezza verrà prestissimo utilizzata anche per risolvere i problemi della biblioteca Wenderbergica di Gorizia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

