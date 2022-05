(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 BATTIATO, DRAGO (FDI): UN ARTISTA CATANESE RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

“Ad un anno esatto dalla sua scomparsa voglio ricordare la figura di Franco Battiato, un artista catanese il cui valore è riconosciuto a livello internazionale tanto da essere celebrato in un evento che si svolgerà a Sidney il prossimo 20 maggio per iniziativa di un diplomatico italiano, direttore dell’Istituto di cultura italiana in Australia. Battiato è stato una artista poliedrico, cantautore, scrittore, pittore, filosofo, e il prossimo 22 maggio il lungomare di Catania sarà intitolato a suo nome. Un artista che ha saputo coniugare stili musicali differenti con incursioni classiche e il cui ricordo e apporto resterà indelebile nella cultura italiana”.

Lo ha dichiarato in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago.

