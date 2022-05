(AGENPARL) – Roma, 19 mag 2022 – Un Governo che dispone in Parlamento di una maggioranza pari a circa il 95% delle forze politiche vuole ricorrere alla fiducia per la 51esima volta. E vuole farlo usando il pretesto del PNRR sul ddl Concorrenza, provvedimento cruciale per il futuro di oltre 30 mila imprese balneari. Il turismo balneare è un pezzo strategico della nostra economia che rischia di essere svenduto alle multinazionali e ai grandi gruppi economici. Fratelli d’Italia non cambia posizione e continuerà a dare battaglia in Parlamento e in ogni sede per difendere il futuro di migliaia di imprese e lavoratori: no alle gare per il settore balneare, sì a una mappatura delle spiagge per l’applicazione della direttiva Bolkestein e tutela per gli imprenditori che, negli anni e facendo legittimo affidamento sulle normative vigenti, hanno investito i propri capitali in aziende che ora rischiano di finire nelle mani delle multinazionali straniere. Nota del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

