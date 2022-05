(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Sisma 2016: martedì 26 maggio a foligno riunione del comitato istituzionale per la ricostruzione

(aun) – perugia, 24 mag. 022 – Il Comitato Istituzionale dell’Umbria è stato convocato per martedì 26 maggio2022, alle ore 9, dal Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria.

Si parlerà dello stato di attuazione della ricostruzione privata e delle principali novità introdotte dall’ultima ordinanza commissariale, la n. 126/2022, attualmente in attesa del visto di legittimità della Corte dei Conti. Altro argomento all’esame del comitato istituzionale sarà lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica, delle ordinanze speciali e degli interventi del Fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016 nonché le questioni legate al personale previsto dall’art. 50 bis del Decreto Legge n. 189/2016.

Fanno parte del comitato istituzionale, oltre alla Presidente della Regione Umbria, che lo presiede in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione, i Presidenti delle Province di Perugia e di Terni e i sindaci dei comuni del cratere ossia Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera. Prenderanno parte al comitato istituzionale – che tornerà a svolgersi in presenza a Foligno, presso la Sala Comando del Centro di Protezione Civile regionale – anche l’ing. Stefano Nodessi Proietti, direttore dell’USR-Umbria, l’arch. Filippo Battoni dirigente servizio opere pubbliche e beni culturali e l’ing. Gianluca Fagotti dirigente del servizio ricostruzione privata.

