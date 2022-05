(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 ANNO 43 – NR.104 Martedì 17 maggio 2022

“Dalla pandemia alla guerra: l’Umbria tra segnali di ripresa e

instabilità globale”: giovedi 19 maggio presentazione nuova

ricerca Aur a Palazzo Donini

(aun) – perugia, 17 mag. 022 – Giovedì 19 maggio 2022, alle ore

10,30, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, l’Agenzia

Umbria Ricerche presenterà la sua nuova relazione economica e

sociale dal titolo: “Dalla pandemia alla guerra: l’Umbria tra

segnali di ripresa e instabilità globale”.

Interverranno la Presidente della Regione Umbria, il prof.

Alessandro Campi (Amministratore Unico Agenzia Umbria Ricerche) e

i responsabili di ricerca dell’AUR Elisabetta Tondini e Mauro

Casavecchia.

L’analisi mette al centro delle riflessioni il posizionamento

dell’Umbria nel quadro congiunturale, caratterizzato dall’erompere

di una crisi bellica internazionale che sta fortemente

condizionando le prospettive di rilancio dell’economia, mettendo a

rischio la fragile ripresa conseguente alla lunga crisi pandemica,

che già stava facendo i conti con il rincaro delle fonti

energetiche, le diffuse pressioni inflazionistiche, le difficoltà

di approvvigionamento delle materie prime e le strozzature delle

filiere internazionali.

Il rapporto sarà, come tutti i lavori dell’Agenzia, liberamente

scaricabile dal sito www.agenziaumbriaricerche.it al termine

dell’evento di presentazione.

L’incontro sarà anche l’occasione per annunciare i più recenti

sviluppi della vita dell’Agenzia, dopo l’approvazione della nuova

legge regionale di riforma e la nomina del nuovo Amministratore

Unico.

Sarà possibile assistere anche in diretta streaming collegandosi

al seguente link:

Conferenza stampa di Presentazione della RES

Organizzato da VDC Donini

giovedì, 19 mag 2022 10:30

Accesso tramite web:

https://regioneumbria.webex.com/regioneumbria-it/j.php?

MTID=m8230bd5a6566ca6aa4b6991daef8f238

Accedi tramite sistema video:

Accesso tramite telefono in solo audio:

+39-069-974-8087 Italy Toll

+39-02-3041-0440 Italy Toll 2

