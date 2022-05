(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 ANNO 43 – NR. 103 Lunedì 16 maggio 2022

a perugia dal 20 al 22 maggio l’assemblea nazionale di avis:

domani martedì 17 la presentazione a palazzo donini

(aun) – perugia, 16 mag. 022 – Verrà presentata domani, martedì 17

maggio, alle 12, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, l’88esima

Assemblea generale di Avis nazionale, che si svolgerà a Perugia da

venerdì 20 a domenica 22 maggio.

L’evento nazionale, ospitato da Avis Umbria, sarà anche

l’occasione per una riflessione sullo stato del sistema

trasfusionale nazionale e sul volontariato del dono del sangue. È

previsto l’arrivo nel capoluogo umbro di oltre 1.100 delegati, con

associati e di circa 3.300 sedi associative in tutta Italia.

All’incontro di domani, al quale prenderà parte la Presidente

della Regione Umbria, parteciperà in collegamento via web il

presidente nazionale di Avis Giampietro Briola. Interverranno

Enrico Marconi e Fabrizio Rasimelli, rispettivamente presidente e

vicepresidente di Avis Umbria, e Stefano Migliorati, presidente

Avis comunale Perugia. Presenti, inoltre, inoltre, la Presidente

della Provincia e il Sindaco di Perugia, il Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero e il

direttore del Servizio immunotrasfusionale dell’Azienda

ospedaliera di Perugia, Mauro Marchesi.

