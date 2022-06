AUN 13 GIUGNO 2022 -1

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 ANNO 43 – NR. 124 Lunedì 13 giugno 2022

(agenzia umbria notizie)

formlav 27

avviso re-work, data ultima adesioni anche per incentivi

(aun) – perugia, 13 giu. 022 – A seguito dell’ingente numero di

BUL (Buono Umbro Lavoro) erogati dai Centri per l’Impiego alle

persone che hanno aderito all’avviso RE-WORK, Arpal Umbria, avendo

esaurito la dotazione finanziaria stanziata dall’avviso, ha

previsto l’interruzione della possibilità di adesione dalle ore 24

del 20 giugno 2022.

Anche il numero delle richieste di incentivo – prossimo alle

1.100 unità a fronte di altrettante assunzioni a tempo

indeterminato o in apprendistato – ha abbondantemente oltrepassato

il limite della dotazione finanziaria prevista dall’Avviso ed è

stato necessario anticipare di tre mesi la data di chiusura

originariamente prevista. Sarà comunque possibile continuare a

presentare domande di incentivo fino al 15 luglio 2022 per

assunzioni che devono essere avvenute entro e non oltre la data

del 30 giugno 2022.

Arpal Umbria ha già ammesso a finanziamento le domande pervenute

fino a concorrenza delle risorse disponibili e sta provvedendo

all’approvazione di un unico elenco, secondo l’ordine cronologico

di invio, delle richieste ammesse ma al momento non finanziabili.

Sono in corso, di concerto con gli uffici preposti regionali,

verifiche approfondite in modo da aumentare la dotazione fino ad

eventuale soddisfazione delle domande presentate.

Redcom/nnn

