Asfalto strada Margherita Rollo, l’assessore Nuzzaci: “Siamo da tempo al lavoro”

(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 Di seguito dichiarazione dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce Marco Nuzzaci relativa alla petizione “Asfaltate 70 metri di strada per l’indipendenza di Margherita”:

“Sono personalmente in contatto con Margherita da molto tempo. È circa un anno che il settore Lavori Pubblici è al lavoro per risolvere il suo problema, utilizzando economie di gara legate a lavori di rifacimento del manto stradale nei quartieri della città. L’iter per asfaltare i circa 150 metri di strada che conducono dall’abitazione di Margherita alla strada è stato particolarmente complesso, in quanto parte del percorso da asfaltare non era di proprietà del Comune. Alcune particelle erano proprietà di altrettanti privati e abbiamo dovuto acquisirle prima di poter impiegare risorse pubbliche per intervenire su di esse. È la legge che lo prescrive e noi siamo tenuti a osservarla. A questi ostacoli, già affrontati e superati, si è aggiunto il caro materiali, che ha fermato per tre mesi le gare relative al rifacimento strade, fino all’approvazione del nuovo prezzario regionale da utilizzare nei bandi per i lavori. Il primo avviso pubblicato dal Comune dopo l’approvazione del prezzario regionale è stato quello relativo alla strada per casa di Margherita.

