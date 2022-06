(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022

<!– Dettagli –> Pubblicato: 29 Giugno 2022

Nel pomeriggio della giornata di riposo degli STAG European Veterans Championships, in corso alla Fiera di Rimini, si è disputato un torneo molto partecipato di Table Tennis X, la disciplina promozionale lanciata dalla International Table Tennis Federation, che la Federazione Italiana Tennistavolo sostiene con grande entusiasmo.

Una novantina di giocatori si è data battaglia, utilizzando le racchette in legno, senza le coperture in gomma, e le palline più grandi e pesanti rispetto a quelle del tennistavolo. Fra loro anche parecchi VIP, come la presidente della ITTF Petra Sörling, l’acting president della European Table Tennis Union, Pedro Moura, il rappresentante della ITTF Foundation, Stefano Bosi, Il co-presidente della STAG International, title sponsor della manifestazione, Vivek Kohli, il direttore di STAG Global Private Limited, Arjun Kohli, il componente dell’Executive Board della ETTU Miguel Vicens, il presidente del Comitato Paralimpico della Balkan Table Tennis Union, Aleksandar Matkovic, la campionessa Pia Toelhøj e il consigliere della FITeT Davide Scazzieri.

Con gli incontri sulla distanza dei due set su tre, ognuno della durata di due minuti, si sono disputati prima i gironi di qualificazione e poi il tabellone. Al termine la gara è stata vinta dal belga Alexandre Rosmarin, che ha battuto in finale per 2-1 l’israeliano Dmitry Askotskyy. Al terzo posto il norvegese Magnus Vikstrom. Le premiazioni sono state effettuate dal direttore della manifestazione Giuseppe Marino.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/attivita-internazionale/16531-agli-europei-veterani-grande-entusiasmo-per-il-table-tennis-x.html