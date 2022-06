Agenzia regionale 756.22 delli noci_avviso osservatorio idrogeno

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 La Puglia prosegue nel percorso di costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno

Pubblicato l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile

Con provvedimento n. 002/DIR/2022/00018 del 29 giugno 2022 e pubblicato sul BURP n.73 del 30 giugno 2022, è stata approvata la procedura volta all’individuazione dei componenti esperti da inserire nell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, costituito con DGR. n. 658 del 11 maggio 2022, così come previsto dall’art.4 della Legge n.34 del 25 luglio 2019.

L’Osservatorio è uno strumento atto a monitorare e analizzare i dati relativi alla filiera dell’idrogeno oltre che a fornire supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse ed incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile. Esso è composto da esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile, del settore della ricerca, delle Università, nonché rappresentanti dell’ANCI, delle associazioni ambientaliste, degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno e da rappresentanti delle strutture regionali con competenza nei settori energia, mobilità, ambiente e innovazione.

“Nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – l’idrogeno svolge un ruolo fondamentale sia per garantire il raggiungimento degli impegni dell’Agenda 2030 sia per rendere il Paese energeticamente indipendente. In questa sfida che vede la Puglia protagonista a livello nazionale, crediamo sia indispensabile rafforzare le modalità di intervento condivise, basate sul coinvolgimento dei territori e dei networks di attori strategici. Questo ci consentirà di migliorare l’efficacia delle decisioni e sbloccare i processi decisionali a vantaggio dei territori.”

Tra i componenti da individuare, otto profili sono selezionati con Avviso Pubblico per manifestazione di interesse:

– due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile;

– due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile;

– due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e con sede sul territorio regionale;

– due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno.

L’individuazione dei componenti prevede un procedimento finalizzato alla determinazione dell’Ente che risponda ai requisiti, sia in relazione all’Ente stesso che agli esperti incaricati, di esperienza, professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, rotazione garantendo altresì la parità di genere.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2022 sino alle ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022.

L’istituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno non comporta oneri per il bilancio regionale e la partecipazione dei componenti all’Osservatorio regionale è a titolo gratuito e senza oneri per l’Amministrazione.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Sezione Bandi e Avvisi del portale telematico politiche energetiche, accessibile al seguente link https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/

