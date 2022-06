(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

Ore 10 – L’assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli partecipa al “Tavolo Osp e post pandemia con il municipio XV” (Museo e Fondazione “Venanzo Crocetti”, Via Cassia, 492)

Ore 11 – L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene, in occasione del Festival dell’Architettura di Roma, al panel “Grandi eventi: quali occasioni per Roma?” (Casa dell’Architettura, piazza Manfredo Fanti, 47).

Ore 14.30 – L’assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci interviene al convegno “Municipi d’Europa: modelli del decentramento comunale a confronto” (Archivio Centrale dello Stato, Piazzale degli Archivi 27).

Ore 18 – []L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato partecipa alla serata evento a sostegno della terza età “Buon compleanno Alberto!” (Fondazione Museo Alberto Sordi, Piazzale Numa Pompilio).

🔊 Listen to this