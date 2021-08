(AGENPARL) – Roma, 26 ago 2021 – “Joe Biden dovrebbe dimettersi,il che non dovrebbe essere un grosso problema dal momento che non è stato eletto legittimamente dal principio”. Così ha scritto l’ex presidente Donald Trump in un messaggio agli elettori dopo l’attentato a Kabul, in Afghanistan. L’attentato di Kabul di queste ore “è solo l’inizio”, questo è ciò che accade “quando ti arrendi a un’organizzazione terroristica”. Così il generale H.R Mc Master, consigliere per la sicurezza nazionale Usa sotto Trump fra il 2017 e il 2018.

