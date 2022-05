(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 AFGHANISTAN, MELONI: VENTI ANNI DI DIRITTI E CONQUISTE CANCELLATI CON OBBLIGO PER DONNE DI INDOSSARE BURQA IN PUBBLICO

“In Afghanistan ritorna l’obbligo per le donne di indossare il burqa in pubblico: venti anni di diritti e conquiste cancellati. Il regime dei talebani riporta indietro le lancette della storia: questa decisione dovrebbe far riflettere l’amministrazione Biden che ha voluto un disimpegno che si sta rivelando un vero fallimento sotto tutti gli aspetti. Onore e solidarietà a tutte le donne afghane che continuano a battersi per la loro libertà. Fdi sarà al loro fianco in questa battaglia di civiltà”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Roma, 7 maggio 2022

