Acuto azzurro a Lubiana: l’Italia U20 supera i 32-24 in amichevole la Croazia

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022

L’Italia U20 chiude con una grande vittoria il suo tour di amichevoli a Lubiana (Slovenia), in preparazione agli EHF EURO del 7-17 luglio in Portogallo. Gli azzurrini hanno avuto la meglio nettamente sui vice-campioni d’Europa della Croazia, superati col punteggio di 32-24 (p.t. 15-12). La seconda amichevole in due giorni – ieri sconfitta col finale di 39 a 30 per mano della Slovenia – completa nel migliore dei modi la prima parte del raduno, che proseguirà domani col trasferimento a Cassano Magnago, prima della partenza alla volta del Portogallo fissata al 2 luglio.

Tra i ragazzi allenati da Boris Popovic giornata di grazia del capitano Giacomo Hrovatin, autore di otto gol e miglior marcatore della contesa. L’Italia parte benissimo, scappa via sul 7-1 e poi controlla, pur gestendo il ritorno croato sul 10-7 nella parte centrale del primo tempo. Prima frazione chiusa sul +3, ma Bortoli e compagni dilagano nella ripresa: prima accelerazione fino al 20-13, poi rimpinguato fino al 26-16 che di fatto segna l’incontro in via definitiva. Tra gli italiani bene anche Fadanelli autore di sei reti.

Il tecnico Boris Popovic a fine partita: “Siamo stati bravi a partire subito bene, anhe grazie ad alcune parate dai sei metri di Rihai che ci hanno aiutato. Per tutto il primo tempo siamo riusciti a a mantenere un vantaggio consistente. Dal punto di vista tattico, già dal 15’ abbiamo adottato la soluzione del 7vs6 ed è andata benissimo: non abbiamo mai subito gol a porta vuota e siamo sempre riusciti a difendere il vantaggio. Faccio i complimenti a tutta la squadra. In particolare molto bene Rihai, portiere del 2004, oltre ai soliti Fadanelli, Bortoli e Hrovatin. Molto positiva anche la prestazione di Kabeer, autore di una grande prestazione in difesa”.

Domani (mercoledì) trasferimento a Cassano Magnago. La squadra proseguirà la preparazione al Pala Tacca, dove si aggregheranno al roster anche i portieri Germano Albanini (2003 – Cassano Magnago) e Nicolò Riva (2002 – Cassano Magnago), l’ala destra Lorenzo Fragnito (2005 – Campus Italia, i centrali Simone La Bruna (2002 – Cassano Magnago) e Alessandro Cavo (2004 – Campus Italia), il pivot Valentino Dello Vicario (2005 – Campus Italia).. Il 2 luglio la rosa definitiva volerà alla volta del Portogallo e affronterà i lusitani di casa in amichevole il giorno seguente. Data cerchiata sul calendario: il 7 luglio, giorno dell’esordio europeo contro i forti campioni in carica della Germania.

martedì 28 giugno

h 19:00 | Italia – Croazia 32-24 (p.t. 15-12)

Italia: Scarcelli, Rihai 1, Delogu, De Angelis 2, Wierer 2, Zanon, Hrovatin 8, Visentin, Kabeer 2, Fadanelli 6, Bortoli 5, Manojlovic 1, Medicina, Romei 5, Aldini. All: Boris Popovic

Croazia: Barbic 5, Grgo 1, Bozicevic, Pikec, Komljenovic 2, Strkovic 1, Zubac, Obradovic 2, Jurkovic 1, Kovacec, Sestak 5, Car 1, Svrznjak 6, Viskic, Turcic. All: Igor Vori

Così nell’amichevole di ieri contro la Slovenia:

lunedì 17 giugno

h 18:00 | Slovenia – Italia 39-30 (p.t. 16-12)

Slovenia: Strasek, Zupancic, Mlivic 4, Skrinjar, Fergola 2, Janc 10, Lukman 2, Vidmar 5, Miklavec 1, Gregoric 4, Debelak, Rauh, Kavnicnik 1, Rot 5, Cirovic 5. All: Saša Prapotnik

Italia: Scarcelli, Riahi, Aldini, Arena 1, Bortoli 5, Medicina, Manojlovic 1, De Angelis 4, Fadanelli 5, Hrovatin 2, Kabeer, Wierer 2, Romei 5, Sontacchi 3, Visentin 2, Zanon. All: Boris Popovic

Il programma delle due amichevoli:

Giorno Ora Sede Partita Risultato 27 giugno h 18:00 Maribor Slovenia – Italia 39-30 28 giugno h 19:00 Maribor Italia – Croazia 32-24

La composizione dei gironi agli M20 EHF EURO in Portogallo:

Gruppo A: Spagna, Portogallo, Norvegia, Polonia

Gruppo B: Slovenia, Danimarca, Ungheria, Isole Faroe

Gruppo C: Croazia, Svezia, Francia, Montenegro

Gruppo D: Germania, Islanda, ITALIA, Serbia

Il programma del Gruppo D agli M20 EHF EURO:

Giorno Ora Sede Fase Partita 7 luglio h 15:30 Matosinhos Preliminary Round Germania – Italia 7 luglio h 18:00 Matosinhos Preliminary Round Islanda – Serbia 7 luglio h 13:00 Matosinhos Preliminary Round Italia – Islanda 8 luglio h 15:30 Matosinhos Preliminary Round Serbia – Germania 10 luglio h 18:00 Matosinhos Preliminary Round Germani – Islanda 10 luglio h 20:30 Matosinhos Preliminary Round Italia – Serbia

(foto: Kolektiff Images)

Fonte/Source: http://www.figh.it/home/news/17648-acuto-azzurro-a-lubiana-l-italia-u20-supera-i-32-24-in-amichevole-la-croazia.html