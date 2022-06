(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 [40e5f2a2-a0ec-4802-b80f-cc6e710b7384.jpg]

Invito stampa Roma, 14 giugno 2022

“A scuola di salute”: il 17 giugno un webinar di Cittadinanzattiva per parlare di salute ai giovani

Affrontare il tema più generale dell’educazione alla salute dei giovanissimi, di come viene proposta oggi nelle scuole, da quali soggetti e con quale impatto, e cosa sarebbe necessario fare, secondo le esperienze ed il punto di vista qualificato degli interlocutori presenti, per fare in modo che bambini e ragazzi diventino essi stessi costruttori della propria salute.

È questo l’obiettivo del webinar “A scuola di salute” promosso da Cittadinanzattiva in programma il prossimo 17 giugno dalle ore 15 alle ore 16.30 su Zoom ([qui per iscriversi](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e-Aju73TRz-wDlcQlR9mlg)). Nel corso del webinar Cittadinanzattiva illustrerà le attività ed i materiali realizzati in questi ultimi due anni, con il supporto non condizionato di Federchimica – Assosalute, allo scopo di creare opportunità di informazione e formazione rivolte sia ai docenti e agli educatori sia direttamente ai bambini e ai ragazzi.

In particolare sarà presentata la Guida “A scuola di salute” per docenti e genitori di ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, scaturita dall’ascolto dei problemi, delle attese, delle aspettative di 5.713 ragazzi/e intervistati lo scorso anno in tempo di pandemia da Cittadinanzattiva con l’indagine “Ora parliamo noi”. I temi e le istruzioni per l’uso della Guida saranno inoltre diffusi con un corso gratuito on line rivolto ai docenti delle scuole secondarie nel prossimo autunno.

Questo il programma dell’incontro:

ore 15.00 Introduce e modera Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva

Interviene Salvatore Butti, Presidente Assosalute – Federchimica

Visione del cortometraggio “Super Caterina”

Presentazione della guida “A scuola di salute”, a cura di Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva

Ore 15.45 Partecipano

Giulia Ponsiglione, Staff nazionale ANP

Giovanni Rezza, Direttore generale della prevenzione sanitaria – Ministero della Salute

Paolo Siani, Vicepresidente Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza – Camera dei Deputati

Roberta Villa, Giornalista scientifica, direttrice responsabile del sito Uppa

