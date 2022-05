(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 A Fattorie Garofalo, fervono i preparativi per l’operazione di plogging “Regaliamo Sostenibilità” dedicata a Piazza Carlo di Borbone a Caserta

Capua 25 maggio 2022 – Fervono i preparativi a Fattorie Garofalo per dare vita all’operazione di plogging “Regaliamo sostenibilità”, mentre si susseguono gli inviti a cittadini e alle associazioni di Caserta impegnate nella difesa dell’ambiente a partecipare alla giornata di pulizia della Piazza Carlo di Borbone antistante la Reggia vanvitelliana. L’appuntamento è per domenica 29 maggio 2022 dalle ore 9:30.

Si tratta di “un evento di volontariato per entrare in contatto con i temi ambientali e dare un contributo attivo per recuperare il territorio e le sue eccellenze artistico-culturali – ricorda Raffaele Garofalo, presidente di Fattorie Garofalo.

La mission è quella di responsabilizzare la collettività alla tutela del patrimonio pubblico, attraverso un’azione non solo dimostrativa di pulizia e giardinaggio. Di recente Fattorie Garofalo ha adottato i “Giardini della Reggia” antistanti il Palazzo Reale, attivandosi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico di una delle piazze più grandi d’Europa, attraversata ogni giorno da migliaia di turisti in visita alla Reggia Vanvitelliana.

“Crediamo che l’impegno di ciascuno sia necessario per sensibilizzare alla cura dei luoghi, soprattutto quelli che rappresentano il biglietto da visita della nostra città – sottolinea il Ceo di Fattorie Garofalo – che aggiunge – la natura del nostro prodotto, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, della quale siamo ambasciatori nel mondo, è legata indissolubilmente alle tradizioni locali, alla storia e al nostro territorio. Nell’ottica della responsabilità sociale d’impresa, vogliamo catalizzare l’attenzione dei cittadini alla tutela del territorio ‘regalando sostenibilità’ all’emblema della Città di Caserta”.

L’evento “Regaliamo Sostenibilità”

L’appuntamento è per domenica 29 maggio 2022 alle ore 09.30, a Caserta nella piazza Carlo di Borbone presso lo stand di Fattorie Garofalo. Tutti i partecipanti riceveranno istruzioni e materiale per la pulizia. Sarà svolta un’attività di “Plogging”: la raccolta dei rifiuti nei prati con le pinze. Inoltre, saranno spazzate le aree impermeabilizzate, verranno estirpate le erbe infestanti nelle aiuole e nei prati, guidati da un agronomo. Si potrà lavorare in coppia, coordinati da un funzionario di Fattorie Garofalo. Inoltre verranno forniti guanti, rastrelli, sacchi ed altro materiale necessario. I materiali pericolosi verranno sempre raccolti con guanti e/o pinze telescopiche. I sacchi delle raccolte saranno conferiti nella zona di prelievo concordata con l’azienda Ecocar. Nello stand – a fine evento – sarà disponibile un rinfresco.

Il “Chi è” di Fattorie Garofalo

Fattorie Garofalo è il produttore n° 1 al mondo di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Forte di una filiera completamente integrata, dall’allevamento, (15.000 bufale allevate in sette aziende agricole di proprietà) fino alla distribuzione nella propria catena di travel retail, esporta i propri prodotti in oltre 40 Paesi, promuovendosi ambasciatore della Mozzarella di Bufala Campana DOP e del made in Italy in tutto il mondo.

L’impegno di Fattorie Garofalo per la sostenibilità

All’interno dei sette allevamenti di Fattorie Garofalo l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale è da sempre una prerogativa. Vengono quotidianamente perseguiti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, programmati nell’ Agenda ONU 2030. Il gruppo imprenditoriale crede nei principi dell’economia circolare: è produttore netto di energia da fonti rinnovabili e segue politiche di tutela e salvaguardia dell’ecosistema ambientale nel quale opera, sia con gli allevamenti che con i caseifici.

