(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 COMUNE DI

BITONTO

COMUNICATO STAMPA

A BITONTO DAL 28 AL 30 APRILE IL FORUM NAZIONALE DEI

RISULTATI DI EUROPAN16

lUCE SUI PROGETTI EUROPEI DEL CONCORSO PER NUOVE

ARCHITETTURE BITONTO, 23 APR 2022 – A chiusura della sedicesima edizione del concorso EUROPAN, progetti europei per nuove

architetture, al quale ha aderito, per l’Italia, insieme a San Donà di Piave, Bitonto

ospiterà dal 28 al 30 Aprile la seconda tappa del Forum Nazionale dei Risultati, evento dedicato ai giovani progettisti e ai cittadini sul

tema delle piazze e del paesaggio da Bitonto a Palombaio e Mariotto.

Grazie a EUROPAN 16 Bitonto, nel corso del 2021, è stata al

centro del dibattito europeo tra le nuove generazioni di progettisti,

pianificatori e paesaggisti chiamati a prospettare trasformazioni dell’ambiente

urbano e dei modi di vita delle città. 1021 gruppi

di giovani hanno affrontato la sfida su 40 siti in tutta Europa con 127 progetti premiati: sul sito di Bitonto, Palombaio e Mariotto

sono stati 4 i progetti premiati (1 vincitore, 1 runner-up e 2 menzioni

speciali).

Per questa edizione “Covid” il Forum Nazionale dei Risultati si

è raddoppiato sulle due città italiane aderenti a EUROPAN 16. Bitonto ospiterà la seconda tappa,

coinvolgendo i promotori dell’area, i rappresentanti di Europan Italia e

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

provincia di Bari, cittadini, esperti e progettisti.

Ai vari momenti del

Forum, ospitati tra Palazzo Gentile (sede del Municipio) e Biblioteca comunale,

interverranno numerosi ospiti e relatori, tra i quali i rappresentanti

istituzionali a scala locale, metropolitana e regionale e dell’Ordine degli

architetti PPC di Bari.

Momento centrale dell’evento sarà il workshop “Dalle piazze ai paesaggi di

Bitonto, Palombaio e Mariotto”, momento di confronto tra i giovani professionisti

premiati i rappresentanti della città e tutti coloro che sono interessati ad

offrire un contributo, per sviluppare un’idea

progettuale condivisa, da mettere in pista per gli spazi pubblici e i temi del

paesaggio nel territorio bitontino.

Parteciperanno i team

dei giovani progettisti premiati: Luca

Luini e Riccardo Masiero

(progetto vincitore dal titolo “Learning from the

Lama”); Carlos Zarco Sanz (Spagna) e

Zuhal Kol (Turchia) (progetto runner-up dal

titolo “An Atlas of Rituals”); Carmelo Radeglia,

Giulia Azari e Alessandro Rosa (progetto menzione speciale dal titolo “DOP Diffuse Olive Park”);

Gianluca Masiero, Andrea Pizzini, Elena

Calafati e Mattia Chinellato (progetto menzione speciale

dal titolo “Along the green river”).

Prevista anche la

presenza di alcuni componenti della Giuria della sedicesima edizione di

Europan, che contribuiranno alla conduzione del workshop, coordinato

dall’architetto Loredana Modugno.

Il programma delle tre intense

giornate del Forum comprende l’inaugurazione della

mostra

di tutti i progetti partecipanti presentati sul sito di Bitonto (giovedì 28 alle ore 15,30 a Palazzo

Gentile), il workshop “Dalle piazze ai

paesaggi di Bitonto, Palombaio e Mariotto” (venerdì 29 ore 9,30-18 in Biblioteca comunale), e la cerimonia di premiazione dei gruppi

vincitori, preceduta dalla presentazione dei risultati del workshop (sabato 30 ore 10 a Palazzo Gentile).

L’evento è aperto a tutti e in particolare ai cittadini che intendono

conoscere le idee progettuali per il futuro della città. Le idee contenute nei progetti premiati, infatti, offrono numerosi temi

da sviluppare nell’ambito del paesaggio e della eco-sostenibilità urbana

e il workshop permetterà ai team di progetto di proporre un programma di lavoro

per favorire candidature anche per futuri bandi.

Il Comune di Bitonto, ad oggi, si è già attivato per mettere

in pista i temi sviluppati dai vincitori sulle piazze di Bitonto, partecipando

con un progetto infrastrutturale al bando “Progetto Pilota” del Ministero dello

Sviluppo Economico, attivato dal Consorzio

per lo Sviluppo dell’area Conca Barese, e ampliando, attraverso l’indagine conoscitiva promossa dalla Città

metropolitana di Bari, la proposta di programma per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo

dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b” del PNRR.

La tappa bitontina del

Forum Nazionale dei Risultati Europan, oltre ad essere sostenuta dal Comune di

Bitonto, beneficia del patrocinio e della co-organizzazione dell’Ordine degli

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della

provincia di Bari, che riconoscerà crediti formativi professionali (CFP) per il

livello d’interesse dell’evento.

Tutte le informazioni su www.europan-italia.eu. Registrazione obbligatoria per protocollo anti-Covid e CFP su https://bit.ly/3HLs2Iv.

Responsabile: Francesco Matera

