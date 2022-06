28° edizione della Festa della Musica – Comunicato stampa

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 18 giugno 2022

28° edizione della Festa della Musica

Martedì 21 giugno, a partire dalle ore 10:30, presso i Giardini Pubblici si terrà la 28° edizione della Festa della Musica. La manifestazione, che si svolge in contemporanea nelle principali città italiane, è stata ideata in Francia nel 1982 e celebra il solstizio d’estate.

L’edizione 2022 vedrà l’esibizione della Banda della Brigata Sassari in un concerto della durata di circa un’ora, alla presenza delle principali autorità cittadine e militari.

Il concerto sarà aperto al pubblico.

Con preghiera di cortese diffusione

