(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione
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Provincia di Teramo
======== Comunicato agli organi di informazione =============================
——– Pratica forense: la Provincia seleziona due praticanti ————–
Teramo, 23 novembre 2026. Avviso pubblico per la selezione di due laureate o laureati in Giurisprudenza da ammettere alla pratica forense. La domanda di ammissione* *dovrà essere predisposta e sottoscritta secondo l'apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell'ente [2] e inviata entro il 16 dicembre.
Possono inoltrare domanda gli interessati a svolgere (o portare a compimento, per un periodo residuo non inferiore a mesi 6) il periodo di pratica forense e che siano in possesso dei requisiti occorrenti per l'iscrizione (o il permanere dell'iscrizione medesima) nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, fra cui in particolare:
– essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
– avere conseguito la laurea in Giurisprudenza (comunque denominata e costituente titolo valido per l'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).
Il tirocinio professionale sarà compiuto nell'ufficio dell'Avvocatura della Provincia diretta da Antonio Zecchino a partire dal primo gennaio 2027 per una durata di 12 mesi, fatta salva la facoltà dell'Ente di estenderlo a 18 mesi. Pe i praticanti è previsto un rimborso spese di 500 euro.
Documentazione e modello di domanda disponibili sull'Albo Pretorio al seguente link: [3]