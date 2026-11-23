(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Il Mercato di Campagna Amica promosso da Coldiretti torna al centro di Pescara dal 27 al 29 novembre
Conferenza stampa di presentazione domani, martedì 24 novembre, ore 10:30, sala Giunta Comune
Dal 27 al 29 novembre al centro di Pescara tornerà il Mercato di Campagna Amica, un appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche regionali promosso da Coldiretti.
I dettagli della tre giorni saranno illustrati domani, martedì 24 novembre, alle ore 10:30, in conferenza stampa, nella sala Giunta del Comune. Con il vice sindaco Gianni Santilli ci saranno i promotori del Mercato di Campagna Amica: Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo, Marino Pilati, direttore di Coldiretti Abruzzo, Giuseppe Scorrano, presidente di Coldiretti Pescara, Rossana Ranieri, presidente dell'associazione Agrimercato d'Abruzzo, e Jacopo Di Battista, coordinatore di Campagna Amica Abruzzo.
Pescara, 23 novembre 2026