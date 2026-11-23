Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione

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Provincia di Teramo

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*Cantieri aperti: lavori sulla Civita di Colonnella in attesa dei fondi di protezione civile*

Teramo 23 novembre 2026. Rimossa la frana sulla "Civita", la provinciale 56 che attraversa il territorio di Colonnella e che collega il territorio alla statale 16. "La strada è stata oggetto di un dissesto molto importante durante le piogge torrenziali di primavera ed è inserita nel schede presentate alla Protezione Civile per un importo di 800 mila euro*" spiega il presidente Camillo D'Angelo* che ha compiuto un sopralluogo nel fine settimana insieme ai tecnici, agli assessori comunali Giorgia Piccioni e Elia Grasso e al consigliere regionale Dino Pepe: "considerato che non sono noti gli esiti delle nostre richieste e che è necessario ripristinare il collegamento con la statale abbiamo stanziato 150 mila euro del nostro bilancio per lavori di somma urgenza in attesa dei fondi regionali necessari a stabilizzare il versante".

Con i fondi dell'Ente è stato ricostruito il corpo stradale nel punto della frana, circa cento metri, adesso sono al lavoro le società che stanno ripristinando i sottoservizi; una volta terminata questa fase si procederà ad asfaltare il tratto danneggiato per riaprilo al traffico.

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