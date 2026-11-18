(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Aggiungi articolo
“L’incontro avuto a Roma con il sottosegretario di Stato, la nostra corregionale Fausta Bergamotto, rappresenta un ulteriore, importante tassello nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni del Centenario di Pescara. Stiamo lavorando con grande dedizione, raccogliendo anche la richiesta pervenuta dal sindaco Carlo Masci, affinché la nostra città possa avere un riconoscimento istituzionale di altissimo valore simbolico attraverso un’emissione filatelica celebrativa unica, il francobollo ‘Pescara 100′”. Lo dichiara il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, al termine del proficuo confronto istituzionale focalizzato sulla predisposizione dell’iniziativa, pensata per suggellare il primo secolo di vita della città adriatica e consegnarne la memoria alla storia filatelica nazionale. “Desidero ringraziare il sottosegretario Bergamotto – prosegue l’onorevole Testa – per la grande sensibilità e l’attenzione dimostrate verso la nostra comunità. Siamo estremamente fiduciosi: nei prossimi giorni confidiamo di ricevere la risposta affermativa da parte del ministero competente, del Made in Italy, per poter dare finalmente concretezza a questo progetto che appartiene a tutti i pescaresi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione del territorio, volto a rendere omaggio a cento anni di crescita, sviluppo e centralità della città di Pescara”, conclude.