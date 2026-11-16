Nichi Vendola a Foggia con “Il vizio della Ferocia” – doppo appuntamento in Accademia e alla Magna Capitana

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - *Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione*
*Doppio appuntamento, la mattina all'Accademia delle Belle Arti e il
pomeriggio alla Biblioteca "la Magna Capitana"*
*per presentare il suo ultimo libro,"Il vizio della ferocia" (Laterza,
2026).*
*Giovedì 26 novembre, alle ore 11.00 e alle ore 18.00*
*Nichi Vendola* a Foggia, giovedì *26 novembre 2026*, per presentare il suo
ultimo libro *Il vizio della ferocia* (Laterza, 2026) in un doppio
appuntamento.
Incontro con studentesse, studenti e corpo docente, la mattina, a partire
dalle ore *11.00*, nell'Aula Magna dell'*Accademia di Belle Arti*, mentre
il pomeriggio, con inizio alle ore *18.00*, evento aperto al pubblico nella
Sala Narrativa della *Biblioteca "la Magna Capitana"*.
La tappa foggiana è organizzata da Accademia delle Belle Arti e Biblioteca
"la Magna Capitana" con la collaborazione della *libreria Ubik* Foggia e
della casa editrice *Laterza*.