Camera, Presidente Fontana alla World e-Parliament Conference 2026. Incontro istituzionale con Metsola 

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, parteciperà domani, martedì 17 novembre, al Parlamento europeo, a Bruxelles, alla cerimonia di apertura del World e-Parliament Conference 2026, il principale forum mondiale sull’innovazione e sull’uso delle tecnologie digitali nei parlamenti. L’edizione del 2026 è organizzata dall’Unione interparlamentare (UIP) e dal Parlamento europeo. Alle ore 14.30 Fontana incontrerà la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
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