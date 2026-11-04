Oggi question time con i ministri Valditara e Schillaci

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Si svolge oggi, mercoledì 4 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sull'adeguatezza delle fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Boschi – IVR-CR); sulle iniziative per l'ulteriore potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative urgenti concernenti le esenzioni e il monitoraggio dei pazienti pediatrici per diabete tipo 1 (Patriarca – FI-PPE).