Newsletter

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(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione
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Provincia di Teramo

======== Comunicato agli organi di informazione =============================

*L'Unione dei Comuni della Laga si scioglie per volontà dei Sindaci.*

* *Teramo 4 novembre 2026. La Giunta dell'Unione dei Comuni della Laga, riunita questa mattina nella sede della Provincia, ha deliberato all'unanimità lo scioglimento consensuale dell'Unione con effetto dal 31 dicembre.

Contestualmente hanno individuato quale Commissario liquidatore *Vincenzo Palumbi*, già segretario generale del Comune di Torricella Sicura e sub commissario Priscilla Di Vittorio.  In seguito a questa decisione i Consigli comunali di Torricella, Campli, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria dovranno adottare identica deliberazione entro il 15 dicembre. La decisione fa seguito all'arresto del dipendente dell'Unione, Luca Galeotti, con la contestazione di peculato; al centro dell'indagine un ammanco stimato in circa 800.000 euro sottratto alle casse dell'ente territoriale che raggruppa i comuni della vallata settentrionale della provincia di Teramo.

 

(AGENPARL)
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