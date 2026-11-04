L’Aquila – Comunicato stampa assessore Tursini su avviso per asili nido comunali

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Buon lavoro.
NIDI COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI, L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DELL'AQUILA RAFFORZA LE OPPORTUNITÀ PER LE FAMIGLIE: PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO PER I POSTI DISPONIBILI
L'assessore Manuela Tursini: "I servizi educativi per la prima infanzia sono una priorità. È fondamentale investire sulle opportunità di crescita dei bambini e sulla qualità della vita delle famiglie"
"L'accesso ai servizi per la prima infanzia è una scelta che riguarda la qualità e le prospettive della nostra comunità. I nidi sono un presidio educativo e sociale essenziale, luoghi nei quali si accompagnano i primi percorsi di crescita dei bambini e, al tempo stesso, si offre alle famiglie un sostegno concreto nella gestione della quotidianità. Il nostro obiettivo è valorizzare ogni opportunità di accesso ai servizi, assicurando procedure trasparenti e attenzione ai bisogni dei nuclei familiari" , dichiara l'assessore alle Politiche sociali educative e scolastiche Manuela Tursini.