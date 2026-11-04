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EICMA, Di Rubba (Lega): "Con Salvini al fianco del mondo delle due ruote. Difendere le imprese e la libertà di scelta"
Milano, 3 nov. – "Oggi a EICMA, insieme a Matteo Salvini, tra le eccellenze italiane e internazionali del mondo delle due ruote. Una manifestazione che rappresenta non soltanto la passione per i motori, ma anche la forza di un settore strategico per la nostra economia, fatto di imprese, innovazione, ricerca e posti di lavoro. In Italia il comparto motociclistico genera un valore economico di circa 9,5 miliardi di euro e sostiene oltre 84mila occupati, considerando anche l'indotto. Numeri che dimostrano quanto sia importante tutelare una filiera industriale strategica per il nostro Paese e competitiva a livello internazionale. La Lega, con Matteo Salvini, è da sempre al fianco di chi produce, investe e innova. Continueremo a batterci per difendere la competitività delle nostre imprese, sostenere la neutralità tecnologica e garantire ai cittadini la libertà di scegliere come muoversi, contrastando le imposizioni ideologiche del Green Deal europeo. Il futuro dell'automotive deve essere costruito attraverso ricerca, innovazione e sviluppo, non attraverso divieti che penalizzano la nostra industria e i posti di lavoro".