Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

EICMA, Di Rubba (Lega): “Con Salvini al fianco del mondo delle due ruote. Difendere le imprese e la libertà di scelta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - a:hover {

.btn a {
border-radius: 7px;

@media only screen and (max-width: 620px) {

EICMA, Di Rubba (Lega): "Con Salvini al fianco del mondo delle due ruote. Difendere le imprese e la libertà di scelta"
Milano, 3 nov. – "Oggi a EICMA, insieme a Matteo Salvini, tra le eccellenze italiane e internazionali del mondo delle due ruote. Una manifestazione che rappresenta non soltanto la passione per i motori, ma anche la forza di un settore strategico per la nostra economia, fatto di imprese, innovazione, ricerca e posti di lavoro. In Italia il comparto motociclistico genera un valore economico di circa 9,5 miliardi di euro e sostiene oltre 84mila occupati, considerando anche l'indotto. Numeri che dimostrano quanto sia importante tutelare una filiera industriale strategica per il nostro Paese e competitiva a livello internazionale. La Lega, con Matteo Salvini, è da sempre al fianco di chi produce, investe e innova. Continueremo a batterci per difendere la competitività delle nostre imprese, sostenere la neutralità tecnologica e garantire ai cittadini la libertà di scegliere come muoversi, contrastando le imposizioni ideologiche del Green Deal europeo. Il futuro dell'automotive deve essere costruito attraverso ricerca, innovazione e sviluppo, non attraverso divieti che penalizzano la nostra industria e i posti di lavoro".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl