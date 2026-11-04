Comunicato stampa – Celebrazioni 4 novembre

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Si invia il seguente comunicato. Saluti
A Pineto celebrata la Festa dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate
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"Il 4 novembre – ha detto il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta – è un momento in cui stringerci attorno ai valori di unità, pace e democrazia e di celebrare le nostre Forze Armate e il valore di un Paese unito. Ringrazio la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII per aver dato la possibilità a molti studenti di partecipare e quanti hanno preso parte a questi momenti di commemorazione, contribuendo a onorare insieme la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese".