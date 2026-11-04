Al via la messa a dimora degli alberi al centro del nuovo mercato in via Buontalenti

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 -
Sono di media grandezza e cresceranno rapidamente
E' iniziata le messa a dimora di quattro lecci e sei liquidambar di altezza di circa quattro metri e mezzo. Al momento ne sono stati piantati quattro.
La piantumazione ha riguardato alberi che sono appunto di media grandezza e che cresceranno rapidamente, questo perché, come attestano gli agronomi, piantare alberi molto grandi e già cresciuti aumenta il rischio che non attecchiscano.
La messa a dimora degli alberi e il completamento della tettoia sono due passaggi che accompagnano l'intervento verso la fase decisiva della collocazione dei box dove torneranno a lavorare oltre 60 famiglie di commercianti, in un mercato completamente riqualificato rispetto alle vecchie strutture che erano arrivate ad un livello di degrado che metteva a rischio il proseguo delle attività.