Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Si invia il seguente comunicato. Saluti
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"Si tratta di un intervento importante per la manutenzione e la sicurezza di un tratto della Ciclovia Adriatica molto frequentato da cittadini e turisti – dichiara l'assessora ai Lavori pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella – le risorse ottenute, pari a 180mila euro, sono vincolate a questo specifico segmento della pista e saranno quindi destinate interamente ai lavori previsti in quest'area. Interveniamo per migliorare le condizioni di fruibilità del percorso, a beneficio di chi lo utilizza quotidianamente per passeggiare o spostarsi in bicicletta".