CARBURANTI, CONFAGRICOLTURA: BENE LE MISURE DI SOSTEGNO DECISE DAL GOVERNO, NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - I 60 milioni di euro annunciati oggi dal governo per gli agricoltori, in particolare per il gasolio agricolo, sono un segnale importante in un momento di grave difficoltà per il settore primario e si uniscono alle risorse già stanziate nei mesi scorsi.
Confagricoltura apprezza in particolar modo la tempestività dello stanziamento e l’intervento del presidente del Consiglio Meloni per riattivare la circolazione delle merci scongiurando quindi speculazioni alimentari. Permane la preoccupazione in Campania, dove al momento continua il blocco degli autotrasportatori.
A livello europeo, Confagricoltura auspica che l’UE possa intervenire in modo rapido e incisivo per fissare un tetto al prezzo dei carburanti per il mercato unico.