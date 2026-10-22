Close Menu
Trending
venerdì 23 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agroalimentare

AGRICOLTURA, BERRINO (FDI): SOSTEGNO PER COSTO CARBURANTE RISPOSTA CONCRETA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Il Governo Meloni continua a dimostrare attenzione verso chi lavora, produce e contribuisce ogni giorno alla ricchezza del nostro Paese.

Come annunciato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, arriveranno in tempi brevi, attraverso AGEA, i 60 milioni di euro previsti dal decreto per sostenere il costo del carburante agricolo, con un contributo fino a 45 centesimi al litro. Un intervento che copre gli acquisti effettuati fino al 15 ottobre e che si aggiunge alle misure già adottate nella prima parte dell’anno.

Un plauso al Governo Meloni per l’impegno concreto a favore delle nostre aziende agricole e un sentito ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso un settore strategico per l’economia nazionale, la sicurezza alimentare e la difesa del Made in Italy.

Agli agricoltori servono sostegni concreti, risposte e fatti. Ed è proprio su questi risultati che si misura l’impegno di chi governa.

Alla sinistra chiediamo invece di non strumentalizzare le preoccupazioni del mondo agricolo per puro opportunismo politico. Le difficoltà delle imprese non devono diventare un pretesto per alimentare polemiche e proteste a fini elettorali.

E un piccolo promemoria alle opposizioni, le elezioni sono ancora lontane. I cittadini avranno tutto il tempo per valutare il lavoro svolto e decidere a chi affidare la guida del Paese. Non basterà mettere insieme un’accozzaglia di partiti con idee spesso divergenti, uniti più dall’obiettivo di contrastare il Governo Meloni che da una visione comune per l’Italia.

Noi scegliamo la strada della responsabilità, del lavoro e dei risultati. Sempre al fianco di chi produce, investe e difende le eccellenze della nostra agricoltura”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl