AGRICOLTURA, BERRINO (FDI): SOSTEGNO PER COSTO CARBURANTE RISPOSTA CONCRETA

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Il Governo Meloni continua a dimostrare attenzione verso chi lavora, produce e contribuisce ogni giorno alla ricchezza del nostro Paese.
Come annunciato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, arriveranno in tempi brevi, attraverso AGEA, i 60 milioni di euro previsti dal decreto per sostenere il costo del carburante agricolo, con un contributo fino a 45 centesimi al litro. Un intervento che copre gli acquisti effettuati fino al 15 ottobre e che si aggiunge alle misure già adottate nella prima parte dell’anno.
Un plauso al Governo Meloni per l’impegno concreto a favore delle nostre aziende agricole e un sentito ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso un settore strategico per l’economia nazionale, la sicurezza alimentare e la difesa del Made in Italy.
Agli agricoltori servono sostegni concreti, risposte e fatti. Ed è proprio su questi risultati che si misura l’impegno di chi governa.
Alla sinistra chiediamo invece di non strumentalizzare le preoccupazioni del mondo agricolo per puro opportunismo politico. Le difficoltà delle imprese non devono diventare un pretesto per alimentare polemiche e proteste a fini elettorali.
E un piccolo promemoria alle opposizioni, le elezioni sono ancora lontane. I cittadini avranno tutto il tempo per valutare il lavoro svolto e decidere a chi affidare la guida del Paese. Non basterà mettere insieme un’accozzaglia di partiti con idee spesso divergenti, uniti più dall’obiettivo di contrastare il Governo Meloni che da una visione comune per l’Italia.
Noi scegliamo la strada della responsabilità, del lavoro e dei risultati. Sempre al fianco di chi produce, investe e difende le eccellenze della nostra agricoltura”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia