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Agroalimentare

Agricoltura: Bergesio (Lega), bene i fondi per carburante, fondamentale il sostegno anche alla logistica agroalimentare

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Accogliamo con favore l’intervento sulle risorse per l’acquisto del carburante, con 60 milioni attraverso Agea destinati all’agricoltura e 10 milioni per il settore della pesca, insieme ai provvedimenti dedicati ai trasportatori promossi dal Mit. Come più volte sollecitato da parte della Lega, occorre che il prezzo dei carburanti sia contenuto: è una misura fondamentale per permettere a questo settore di continuare a lavorare, perché la logistica è l’asse portante del comparto agroalimentare”.

​Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Madama e Responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge con le misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.

(AGENPARL)
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