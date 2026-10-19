Agricoltura, ad Avezzano il confronto tra Regione Abruzzo, Agea e Regione Campania su innovazione e semplificazione

La giornata “Innovare per crescere” dedicata alla digitalizzazione al servizio delle aziende agricole. Al centro l’app Agrifoto, il trasferimento delle conoscenze e gli strumenti per ridurre gli adempimenti burocratici

Si è svolta oggi, nella sala convegni del ristorante Napoleone di Avezzano, la giornata “Innovare per crescere: la digitalizzazione al servizio delle aziende agricole”, organizzata dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, in collaborazione con Agea, nell’ambito dell’intervento SRH04 “Azioni di informazione” del CSR Abruzzo 2023–2027.

All’incontro hanno preso parte il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il direttore di Agea, Fabio Vitale, e l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca. A coordinare gli interventi, la direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico. La giornata ha riunito rappresentanti delle istituzioni, tecnici e operatori del settore per approfondire le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nella gestione delle attività agricole e nel rapporto con la pubblica amministrazione.

«Semplificare la burocrazia che pesa sulla gestione delle aziende agricole significa consentire agli imprenditori di risparmiare tempo e denaro. Digitalizzazione e innovazione sono strumenti necessari per rendere più competitive le nostre imprese, anche quelle più piccole, e offrire loro nuove opportunità. Come Dipartimento Agricoltura abbiamo organizzato questo momento di confronto per mettere a disposizione l’esperienza del sistema Abruzzo e condividerla con la Regione Campania, il direttore di Agea e tutta la sua struttura: una collaborazione che vede oggi l’Abruzzo protagonista, ad Avezzano, di un’iniziativa di rilievo nazionale», ha dichiarato Imprudente.

«La presenza contemporanea della Regione Abruzzo e della Regione Campania evidenzia come l’impatto tecnologico in agricoltura non esaurisca i propri benefici all’interno dei confini poderali – ha sottolineato Vitale –. La modernizzazione delle infrastrutture rurali e la digitalizzazione dei processi produttivi amplificano i propri effetti positivi sull’intero sistema Paese, favorendo la transizione ecologica, la trasparenza amministrativa e la competitività economica. Negli ultimi anni, la strategia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su forte impulso del ministro Lollobrigida, ha permesso ad Agea di investire in tecnologia per trasformare la frammentazione dei dati agricoli in un patrimonio informativo comune, sicuro e accessibile. L’obiettivo è mettere a fattor comune le tecnologie di intelligenza artificiale e le competenze avanzate, trasferendo i modelli di successo sviluppati».

«L’obiettivo è condividere conoscenze e innovazioni e trasferirle da chi le produce a chi lavora sul campo – ha spiegato la direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico –. Abbiamo scelto di gestire direttamente questo intervento perché vogliamo che le buone pratiche e le innovazioni di processo e di prodotto, che spesso rimangono nei cassetti, siano diffuse tra gli agricoltori e sul territorio e possano essere replicate». Sico ha illustrato le finalità dell’intervento SRH04, inserito nell’AKIS, il sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura, richiamando anche il contributo dei partenariati europei per l’innovazione.

Quello di Avezzano apre un percorso informativo che affronterà, tra gli altri temi, gli strumenti della politica agricola comune, la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse naturali, la gestione dei rischi, la sicurezza sul lavoro e alimentare, la diversificazione e il ricambio generazionale. Sico ha evidenziato come la scelta di partire dall’app Agrifoto nasca da una domanda concreta: quanto gli agricoltori conoscono questo strumento e sanno utilizzarlo? Da qui l’esigenza di accompagnare l’innovazione con un’attività di informazione accessibile, mettendo a disposizione sul sito della Regione i video degli incontri e i materiali sulle esperienze presentate.

Gli approfondimenti tecnici sono stati affidati a Francesco Sofia, direttore della Direzione Digital Transformation di Agea, intervenuto sull’innovazione tecnologica al servizio dell’agricoltura, e a Federico Cusimano, dell’Organismo di coordinamento di Agea, che ha illustrato le funzionalità dell’app Agrifoto. Maurizio Cinque, dirigente della Regione Campania, ha presentato l’esperienza regionale relativa ai danni da fauna selvatica e all’utilizzo dell’applicazione. Per Agea ha partecipato anche Silvia Di Giamberardino, dirigente dell’ufficio Antifrode e Risk Compliance della Direzione Organismo di coordinamento.

Al centro del confronto, l’app Agrifoto consente di acquisire e trasmettere immagini georeferenziate, associate cioè alla posizione in cui vengono scattate, a supporto delle attività di monitoraggio e verifica in agricoltura. Le fotografie realizzate direttamente sul campo contribuiscono a semplificare i controlli e a rendere più affidabile la documentazione relativa alle superfici e alle attività agricole. Un approfondimento specifico ha riguardato le possibilità di impiego dello strumento per documentare i danni provocati dalla fauna selvatica.

«Ho accolto con piacere l’invito della Regione Abruzzo a partecipare a questa importante iniziativa – ha dichiarato Serluca –. Credo che il dialogo costante con Agea e con le altre Regioni sia fondamentale per una gestione sempre più efficiente delle politiche e degli interventi in agricoltura. Lo scambio di esperienze e la condivisione dell’innovazione sono alla base di uno sviluppo coordinato e corale del settore primario. L’app Agrifoto, grazie alla possibilità di acquisire immagini georeferenziate direttamente sul campo, rappresenta uno strumento concreto per semplificare le procedure e migliorare la raccolta delle informazioni. L’impiego di strumenti digitali innovativi come questo, sviluppati a partire dalle reali esigenze degli amministratori e pensati per un settore in costante evoluzione, contribuisce a semplificare il lavoro delle amministrazioni, consentendo risposte più rapide ed efficaci alle imprese agricole».

Il programma prevede nel pomeriggio “Agrifoto Live”, una dimostrazione pratica presso le aziende ortofrutticole Mancini Francesco e Danese Claudio, ad Avezzano, per osservare l’utilizzo dell’applicazione in un contesto aziendale e approfondirne le funzionalità direttamente sul campo.