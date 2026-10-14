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Abruzzo

Colonie feline, entro il 31 ottobre le domande per ottenere un contributo del Comune di Pescara

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - I referenti delle colonie feline riconosciute ed autorizzate possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2026 per ottenere un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre per le colonie stesse. Lo rende noto l'assessore alla Tutela del mondo animale Zaira Zamparelli facendo riferimento all'avviso pubblicato dal Comune. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un concreto supporto economico a chi si prende cura dei gatti di strada, garantendo loro un sostegno per garantire alimentazione, prevenzione e cure veterinarie necessarie. 
Per le spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, l'Amministrazione erogherà le seguenti somme, che cambiano a seconda del tipo di spesa sostenuta: 
•    Alimentazione: 3,00 € al mese per ogni chilogrammo di cibo acquistato per ciascun gatto della colonia; 
•    Antiparassitari e medicinali: fino a un massimo di 7,00 € all'anno per ciascun felino appartenente alla colonia; 
•    Cure veterinarie straordinarie: copertura del 35% annuo (fino a un massimo di 150,00 € per colonia) delle spese sanitarie sostenute a seguito di traumi o aggressioni ai danni dei gatti della colonia. 
Le domande di rimborso, corredate dalla documentazione contabile in originale (scontrini o fatture con descrizione dettagliata dei prodotti o prestazioni), dovranno essere inoltrate tramite raccomandata A/R oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara secondo due finestre temporali: 
1.    Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026: per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2026; 
2.    Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2027: per le spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026. 
Per chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio Tutela Mondo Animale all'indirizzo e-mail: .

(AGENPARL)
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