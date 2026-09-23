ptn – lancio 368-23 settembre +++ Narni / Rifiuti e ambiente, il Comune tra i primi in Umbria

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa
(ptn) Narni, il Comune riceve il premio "Waste Carbon Free" per le politiche ambientaliTERNI – 23 SET – Narni è tra i Comuni umbri più virtuosi per il minor impatto ambientale nella gestione dei rifiuti urbani. Lo certifica il premio "Waste Carbon Free", promosso da Auri in collaborazione con l'associazione Operate e che è stato consegnato al Sindaco Lorenzo Lucarelli per la qualità delle politiche dell'amministrazione nel settore ambientale. A differenza dei tradizionali indicatori legati unicamente alle percentuali di raccolta differenziata, si legge in una nota diffusa dal Comune, le nuove linee guida standardizzate valutano l'impronta carbonica complessiva generata dall'intero ciclo dei rifiuti. Il modello di calcolo, sviluppato su base dati Ispra, misura le emissioni nette di CO2 equivalente per abitante all'anno, mettendo a bilancio sia le emissioni dirette, dalla produzione domestica e commerciale fino al trasporto e allo smaltimento, sia le emissioni evitate grazie al recupero, al riciclo e al riutilizzo dei materiali. "È un premio bellissimo che ci stimola e ci spinge a fare sempre meglio come comunità", dichiara Lucarelli. "Il nostro primo e più grande ringraziamento – aggiunge – va ai cittadini, questo riconoscimento è merito del loro impegno quotidiano. Questo premio – sottolinea poi – traccia un punto di riferimento fondamentale rispetto alle linee guida dell'impatto ambientale e dimostra che non ci si limita più a valutare la tipologia di rifiuto, ma si misura concretamente il valore reale del riuso, del riciclo e del recupero. Sapere quanta CO2 evitiamo e quale impatto lasciamo alle nuove generazioni – conclude il Sindaco – ci permette di analizzare un quadro perfettamente coerente con le direttive europee e di guidare Narni verso un'efficienza sempre più alta". "Come amministrazione comunale stiamo portando avanti un lavoro strategico e costante al fianco di partner scientifici di primissimo piano come Ispra, Enea ed Arpa per promuovere azioni concrete, reali e sensibili sul nostro territorio", aggiunge l'assessore all'ambiente Giovanni Rubini. "L'obiettivo – osserva l'assessore – è quello di incentivare le buone pratiche e mettere a disposizione dei cittadini servizi sempre più efficienti e accessibili per il riciclo, il riuso e il riutilizzo dei materiali. Questo riconoscimento conferma che la direzione intrapresa è quella giusta: integrare la governance ambientale con dati scientifici omogenei e misurabili – conclude Rubini – ci permette di trasformare la gestione dei rifiuti da elemento critico ad asset strategico per la transizione ecologica di Narni". I dati raccolti e analizzati nell'ambito del premio puntano al raggiungimento di sette traguardi chiave per gli enti locali: Standardizzare i modelli di calcolo dell'impatto ambientale, confrontare le prestazioni territoriali attraverso indicatori omogenei, quantificare gli obiettivi ambientali e la riduzione delle emissioni di gas serra, ridurre l'impronta ecologica di tutto il ciclo dei rifiuti. Inoltre, efficientare i servizi di igiene e decoro urbano, monitorare e rendicontare in modo trasparente i risultati raggiunti, integrare gli indicatori di governance nelle scelte amministrative di lungo periodo. "Il Comune di Narni – chiosano Sindaco e assessore – conferma così il proprio ruolo guida in Umbria nelle politiche di sostenibilità, coniugando tutela dell'ambiente, sviluppo economico e responsabilità sociale verso i cittadini di oggi e di domani". (ptn/red 368/26)